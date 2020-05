Paniek nadat torenkraan dreigt te kantelen vlakbij plaats dodelijk kraanongeval

Nieuwpoort / Koksijde -

De brandweer moest zondagavond drie keer uitrukken voor torenkranen die te kampen hadden met rukwinden. In de Zeelaan in Koksijde en in de Hemmestraat in Nieuwpoort kon alles snel opgelost worden. Op de hoek van de Elisalaan met de Albert I-Laan in Nieuwpoort-Bad was er wel paniek.