Dalende trend aantal besmettingen is “gestopt’, maar dat komt door toegenomen aantal tests

Met 368 nieuwe bevestigde besmettingen is de “de dalende trend van het aantal besmettingen gestopt”. Dat zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum. Wel merkt hij op dat het aantal test beduidend gestegen is. Er wordt nu meer en breder getest. “Dit is waarschijnlijk de belangrijkste verklaring waarom het aantal besmettingen stijgt.”

Naar goede gewoonte heeft het Crisiscentrum om 11 uur stipt opnieuw de dagelijkse coronacijfers meegedeeld. Opvallend was dat er een stijging genoteerd werd van het aantal bevestigde coronabesmettingen. Redenen tot paniek lijkt er niet. Volgens viroloog Steven Van Gucht wordt er nu beduidend meer én breder getest. “Dit is waarschijnlijk de belangrijkste verklaring waarom het aantal besmettingen stijgt”, aldus Van Gucht. De afgelopen 24 uur zijn 18.606 nieuwe tests gerapporteerd. Dat is een forse stijging in vergelijking met de voorbije weken.

Overige cijfers

De voorbije 24 uur zijn er 62 nieuwe sterfgevallen wegens COVID-19 gemeld. De voorbije dagen is een dalende trend te zien. Het gaat om een afname met “ongeveer 5 procent per dag”, aldus interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht maandag op de persconferentie van het Crisiscentrum.

Het totaal aantal doden te wijten aan het coronavirus in ons land komt zo op 8.707 te liggen. De afgelopen 24 uur werden 28 nieuwe overlijdens gemeld in Vlaanderen, 22 in Wallonië en 12 in Brussel. Van de 62 overledenen zijn er 35 mensen in het ziekenhuis en 26 in een woonzorgcentrum. Van de doden in de ziekenhuizen was 94 procent een bevestigde COVID-19-patiënt, van die in woonzorgcentra ging het om 73 procent.

Er werden in de afgelopen 24 uur ook 60 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. “De trend van de voorbije dagen is gestabiliseerd. Er was geen stijging noch een daling op te merken in de voorbije zeven dagen. We blijven wel mooi onder de honderd hospitalisaties”, zegt Van Gucht.

In totaal lagen er 2.222 patiënten in het ziekenhuis, van wie 478 op intensieve zorgen en 299 met ademhalingsondersteuning. Het aantal mensen op intensieve zorgen steeg op 24 uur tijd met 2 patiënten, maar ook daar tekent zich de voorbije dagen een dalende trend op van “ongeveer 5 procent per dag”.

Sinds 15 maart zijn al 13.697 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard. De afgelopen 24 uur ging het om 55 patiënten.