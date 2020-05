UEFA overweegt om Europese voorrondes aan te passen: worden Antwerp en Gent uitgesloten?

De UEFA overweegt om te snoeien in de kwalificatierondes voor de Champions League en de Europa League. Wegens de overvolle kalender zouden de voorrondes ingekort kunnen worden of zelfs volledig verdwijnen, weet de Britse krant ‘The Times’.

Club Brugge is als Belgische nummer één al zeker van een plekje in de groepsfase van de Champions League volgend jaar. Bij het stopzetten van de competitie - wat pas op 15 mei mogelijk officieel bekrachtigd zal worden door de Pro League - mag Charleroi als derde de Europa League in. Voor de andere clubs in ons land kunnen er gevolgen zijn als de UEFA haar voorrondesysteem zou wijzigen.

AA Gent komt als nummer twee van de competitie in de voorlaatste voorronde van de Champions League terecht, Antwerp en Standard spelen als nummer vier en vijf de derde en tweede voorronde van de Europa League. Het is niet duidelijk of deze ploegen nu nog voorrondes mogen afwerken. Volgt rechtstreekse kwalificatie, een ingekort traject of helemaal géén voorronde meer?

Tijdnood

Het mogelijke inkorten van de voorrondes zou de UEFA meer ademruimte geven; alle voorrondeduels afwerken lijkt qua timing een hachelijke onderneming te worden. De Europese voetbalbond maakte namelijk al bekend dat men ook de huidige Champions League en Europa League wil afwerken. In de eindfase van deze toernooien moeten nog een pak duels gespeeld worden, we zijn nog maar toe aan de achtste finales. Zomaar alle voorrondes schrappen lijkt dan weer op veel tegenkanting van benadeelde clubs te stuiten.

De UEFA gaf de nationale competities tot 3 augustus om de competitie af te werken. De aftrap van de nieuwe Champions League in 2020-21 staat gepland op 20 oktober.