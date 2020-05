Uiterst zeldzame ‘prachtkever’ gevonden op voordeur in Antwerpen

Antwerpen - Een vrijwilliger van Natuurpunt trof vorige week in de Verlatstraat op het Antwerpse Zuid een zeer zeldzame kever aan op een glazen deur van een woonhuis. De kever heeft voorlopig enkel een wetenschappelijke naam, anthaxia manca, en behoort tot de familie van de ‘prachtkevers’.

De prachtkeversfamilie dankt haar naam aan de vele prachtig metaalgekleurde soorten, die weliswaar vooral in de tropen voorkomen. De Belgische soorten zijn wat bescheidener gekleurd, maar toch is Anthaxia manca een knappe soort. Je moet het wel van wat naderbij bekijken want het is maar een centimeter groot.

Koninklijk paleis

Prachtkevers zijn ook het materiaal dat kunstenaar Jan Fabre gebruikt voor vele van zijn kunstwerken zoals de bekende kroonluchter en het plafond van de spiegelzaal in het Koninklijk Paleis. Volgens waarnemingen.be, de meldingssite van Natuurpunt, waren er tot nu toe twee bevestigde meldingen van deze soort in België, maar de site bestaat wel pas sinds 2008. Het gaat meteen om de meest noordelijke melding voor ons land en volgens de Europese meldingssite Observation.org, zelfs de meest noordelijke van heel Europa.

Prachtkevers zijn dan ook veelal warmteminnende, zuidelijk voorkomende soorten. Vroeger kwam de kever vaker voor. Mogelijk is het één van de diersoorten die voordeel haalt uit de klimaatopwarming.