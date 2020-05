Verjaardagsfeest in Rusland loopt helemaal uit de hand: dronken buur gooit explosief naar “te luide” feestvierders

In het zuiden van Rusland heeft zich een ontploffing voorgedaan op een verjaardagsfeest. Daarbij zijn zeker elf mensen gewond geraakt. Zeven van hen zijn naar het ziekenhuis gevoerd.

Een dronken buur had een springtuig gegooid omdat er volgens hem luid werd gevierd. De feiten deden zich voor in in het dorp Prietokskiy, aldus Vladimir Vladimirov, de gouverneur van de regio Stavropol aan de Zwarte Zee.

Het is niet geweten wat voor explosief de dronken buur over de haag gooide. Zeven gewonden kwamen in het ziekenhuis terecht. De buur is opgepakt.