Strafrechter beboet dertiger voor feestjes tijdens coronacrisis

Hamme / Moerzeke - V.C., een 35-jarige man uit Hamme, is door de strafrechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een boete van 1.600 euro omdat hij de sluitingsverplichting van cafés tijdens de corona-lockdown niet respecteerde. Het lokaal waar V.C. de sleutel van had werd diverse keren gesloten door de politie.

In het carnavallokaal “Vermaak Onder Ons” in de Buntstraat in Hamme vonden herhaalde inbreuken plaats op het verbod op openen van cafés en andere lokalen tijdens de coronacrisis. Kevin V.C. was één van de mannen die over een sleutel van het lokaal beschikte. Hij werd er op 15 maart betrapt terwijl hij samen met enkel anderen bezig was met voorbereidingen van een feestje. Er werden ballonnen opgeblazen, slingers gehangen en tafels klaar gezet.

De boel werd stilgelegd door de politie, maar op 19 april was het al opnieuw prijs. V.C. zou er samen met een vriend een pintje drinken, maar de politie stond voor de deur. Enkele dagen later, op 22 april, werd het carnavalslokaal op bevel van de burgemeester gesloten.

V.C. werd gedagvaard in snelrecht en moest het aan de rechter komen uitleggen. Hij minimaliseerde de feiten. “De andere betrokken van het feestje op 15 maart hadden me verzekerd dat er geen probleem was, omdat ze allemaal familie van elkaar waren”, zei hij. “Met het feestje zelf had ik eigenlijk niets te maken, ik deed er gewoon de afwas. En in april was ik alleen in het lokaal, ik was er aan het schoonmaken.”

Het openbaar ministerie tilde alleszins zwaar aan de feiten en vorderde een boete van 4.000 euro. Zo’n vaart is het uiteindelijk niet gelopen. De man moet 1.600 euro van de boete van de rechtbank betalen.