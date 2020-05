KVO-voorzitter Dierckens blikt vooruit: ”Op korte termijn een goede middenmotor worden door Amerikaanse overname”

Nu de proflicentie binnen is en de deal met de Amerikaanse investeringsgroep PMG ook helemaal rond is, kan KV Oostende opnieuw vooruit kijken. Voorzitter Frank Dierckens hoopt van zijn kustploeg opnieuw een stabiele middenmoter te kunnen maken. “We hebben de voorbije maanden stabiliteit gemist. Die moeten we terugbrengen.”

Het was het hele weekend nagelbijten voor KVO, dat vrijdag nog extra toelichting moest geven bij de beloofde kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro. “De spanning was heel het weekend lang te snijden, maar zondagavond volgde een enorme ontlading voor iedereen in Oostende. Het heeft wat langer geduurd, omdat de kapitaalsverhoging aangetoond moest worden voor de voetbalbond en het BAS. Het werd een race tegen de klok om die te kunnen doen, maar het is toch gelukt”, blikt Dierckens terug op een bewogen weekend.

Ook na de overnamedeal met het Amerikaanse Pacific Media Group blijft de West-Vlaming kapitein van het Oostendse schip. “Ik behoud ruim 25 procent van de aandelen in KV Oostende. Het gaat dus eerder om een participatieproject dan een overname”, benadrukt Dierckens. “Ik geloof in de sportieve aanpak en het project van PMG. Zij werken graag met jonge spelers. Het voornaamste is dat we in 1A kunnen blijven. Op korte termijn willen we een goede middenmoter worden. Voor volgend jaar moeten we vooral zien dat we de degradatiestrijd kunnen vermijden. Die voortdurende stress weegt zwaar op een club. En we willen opnieuw mooi voetbal brengen. Over een jaar of drie of vier zullen we dan evalueren hoe ver we daarin staan.”

Stadiondossier

Het grootste struikelblok die de Amerikaanse investering in de weg stond, was het stadiondossier. Maar ook daar werd na lang onderhandelen een compromis gevonden. “Er is een huurovereenkomst afgesloten tussen PMG en Alychlo voor de komende dertig jaar. Zo’n goede deal ontbrak de laatste twee jaar. Om de licentie te halen, moesten we altijd werken met een lapmiddel. De huur woog zwaar en de schuld kwam er ook telkens bij. Nu hebben we een realistische regeling getroffen, zowel op het vlak van schulden als op het vlak van stadionhuur, die duurzamer is voor de toekomst.”

Met de huidige financiële injectie van 2,7 miljoen euro kan KV Oostende anderhalf jaar voort, aldus Dierckens. “Het is de bedoeling dat de samenwerking met PMG op lange termijn wordt doorgetrokken. Beide partijen hebben de ambitie om er iets moois van te maken. Het is vooral belangrijk om opnieuw wat stabiliteit terug te brengen naar de club.”

