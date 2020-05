Spel zit op de wagen, Standard reageert bits op voorstel Club Brugge: “Geen degradant? Dan ook geen kampioen”

De eenheid binnen de Pro League is ver te zoeken. Club Brugge stuurde gisteren een mail rond naar alle clubs met daarin het voorstel om volgend seizoen een competitie af te werken met 18 ploegen zonder play-offs. Dat idee kan op bijval rekenen, maar niet iedereen is akkoord. Standard reageerde op zijn beurt met een mail. “Als we geen degradant aanduiden, dan ook geen kampioen.”

Voor Club Brugge is het simpel. Aangezien de competitie niet kan afgewerkt worden, moet de huidige stand gebruikt worden om de conclusies te trekken. Blauw-zwart wordt dan kampioen, de Europese tickets worden verdeeld op basis van de stand. Maar Club pleit er ook voor geen degradant aan te duiden en zowel OH Leuven als Beerschot te laten stijgen. Volgend seizoen moet er dan een competitie komen met 18 ploegen.

Voor verschillende clubs klonk dat als muziek in de oren. Waasland-Beveren zou zo in 1A blijven, Gent en Charleroi hebben hun mooie Europese tickets beet. Maar bij Standard weerklinkt een heel ander geluid. “We moeten uniform handelen. Als we de huidige stand als definitief beschouwen en er geen degradatie is, dan kunnen we ook geen landskampioen aanduiden”, schrijft voorzitter Bruno Venanzi in een mail naar alle clubs. Standard pleit ook voor een beker- en promotiefinale achter gesloten deuren.

Aanstaande vrijdag staat de Algemene Vergadering gepland. Daarop zal een werkgroep enkele voorstellen uit de doeken doen.