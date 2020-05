Politie op zoek naar getuige: wie herkent deze man?

Brussel - De politie en het parket zijn op zoek naar een getuige. Indien u weet wie dit is, weet waar hij verblijft of indien u zich hierin herkent: neem dan contact op met de politie.

Op zaterdag 11 april 2020 omstreeks 09.40 uur stond een man te wachten op het perron van het metrostation “TOMBERG”. Toen de metro aankwam, wierp hij zichzelf op de sporen.

Op dat ogenblik stond een getuige van de feiten op enkele meters van het slachtoffer. Hij stapte vervolgens in de metro zonder de chauffeur te verwittigen. De man is uitgestapt in het station “MERODE “. Hij droeg een bril, een grijze jeans, een beige jas met 4 grote zakken op de voorzijde, een pet en zwart/witte sportschoenen van het merk “Nike”. Hij droeg een witte latex handschoen aan de linker hand en had een zwarte schoudertas bij.

In het kader van dit dossier vragen de onderzoekers aan deze man om zich te melden. Ook de mensen die menen de man te herkennen worden gevraagd contact op te nemen met de politiediensten.

Herkent u deze man, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.