Schokkend filmpje toont hoe snel virus zich verspreidt aan tafel

Vanaf nu mogen we dus thuis opnieuw vier mensen uitnodigen. Ook om te komen eten. Maar voor u aan tafel gaat, bekijkt u toch maar beter eerst dit filmpje om te beseffen hoe snel een virus zich kan verspreiden. “En vooral om te beseffen hoe belangrijk handhygiëne is, zegt viroloog Marc Van Ranst.

We staan er niet genoeg bij stil hoe snel een virus zich kan verspreiden. Ook aan tafel. Daarom is in Japan een experiment gedaan door enkele wetenschappers. Het resultaat zal u hopelijk toch even doen nadenken.

Tien mensen werden uitgenodigd aan een buffet. Een van hen werd aangeduid als “besmet” en kreeg een speciaal soort verf op zijn hand gespoten dat het virus moest voorstellen. Bij gewoon dag- of kunstlicht, kon je het “virus” niet zien.

Er werd gepraat, gelachen en vooral gegeten. Iedereen schepte ook zijn eigen eten op. Na een half uur ging het buffet dicht en het licht uit. In de plaats werd een ultravioletlicht aangestoken. Het resultaat van het experiment was ronduit schokkend. In een half uur tijd was iedereen “besmet” geraakt. Het virus zat overal: op bestek, op borden, op kledij, bij sommigen zelfs op hun gezicht en hun lippen.

Professor infectieziekten Hiroyuki Kunishima van de St. Marianna University School of Medicine hoopt dat het filmpje mensen bewust maakt van de gevaren. Ook viroloog Marc Van Ranst wijst nog eens op het belang van handhygiëne.

Het filmpje is intussen al massaal bekeken.