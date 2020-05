Gepensioneerden ontvangen dit jaar geen fiscale fiche op papier

De Pensioendienst kan door de coronacrisis niet alle fiscale pensioenfiches op papier versturen, zo maakt de overheidsdienst maandag bekend. De fiscale gegevens werden wel aan de FOD Financiën bezorgd, zodat de gegevens correct staan in tax-on-web en in de voorstellen van vereenvoudigde aangifte. Gepensioneerden die hun belastingaangifte wel nog op papier indienen, zullen nog een fiscale fiche ontvangen, klinkt het.

De Pensioendienst verstuurt elk jaar zowat 2,3 miljoen fiscale fiches naar de FOD Financiën ter voorbereiding van de belastingaangifte. Daarnaast worden de fiches ook opgeladen in mypension.be en via de post verzonden. Die laatste verrichting is dit jaar niet gelukt, door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. “De verzending van de papieren fiscale fiches voor de gepensioneerden in het buitenland was net afgerond voor de invoering van de verstrengde maatregelen in het kader van de coronacrisis. De afdruk van de papieren fiscale fiches voor de gepensioneerden in België kon niet doorgaan omdat de medewerkers de social distancing aan de hogesnelheidsprinter en de plooi- en omslagmachines niet konden respecteren. Daarom heeft de Pensioendienst beslist om in 2020 niet alle papieren fiscale fiches voor België te verzenden”, klinkt het.

Maar volgens de Pensioendienst moeten de gepensioneerden zich geen zorgen maken. De gegevens zitten wel bij de belastingdienst en zijn ook terug te vinden in mypension.be en opgenomen in tax-on-web en in de vereenvoudigde aangifte. Enkel gepensioneerden die zelf een papieren aangifte indienen, zullen nog een fiscale fiche per post ontvangen. Het gaat om 223.000 fiches die deze maand worden verstuurd. Door de minimale personeelsbezetting in de drukkerij, vraagt de afdruk en verzending meer tijd dan normaal, zegt de Pensioendienst.

Gepensioneerden die toch een duplicaat wensen, kunnen dit aanvragen via het contactformulier op www.sfpd.fgov.be of de gratis Pensioenlijn 1765. Men moet zijn rijksregisternummer meedelen.