Financiële problemen nekken Chinese ex-club van Axel Witsel

Tianjin Tianhai, de Chinese club waarvoor Axel Witsel voetbalde in 2017 en 2018, moet door financiële problemen de boeken neerleggen. Volgens lokale media heeft het bestuur aan de Chinese Super League (CSL) laten weten het nieuwe kampioenschap niet te zullen starten.

Tianjin Tianhai werd in 2006 opgericht onder de naam Tianjin Quanjian. Witsel kwam er begin 2017 toe vanuit Zenit Sint-Petersburg. Onder leiding van Fabio Cannavaro eindigde de ploeg dat jaar als derde in het kampioenschap, de beste prestatie ooit van het team. In de zomer van 2018 verliet Witsel na het WK Tianjin voor Borussia Dortmund. Enkele maanden later werden de oprichter van de groep Quanjian, een producent van traditionele geneesmiddelen, en de clubvoorzitter opgepakt wegens illegale marketingpraktijken. Daarna volgde een naamswissel en verlieten de beste spelers de club. Vorig jaar kon de ploeg als veertiende maar net de degradatie ontlopen.

Het nieuwe Chinese kampioenschap zou op 22 februari beginnen maar werd uitgesteld vanwege de coronapandemie. Men mikt nu op een begin in juni. In China voetballen nog twee (voormalige) Rode Duivels, Marouane Fellaini (Shandong Luneng) en Mousa Dembélé (Guangzhou R&F).

Het wegvallen van Tianjin kan goed nieuws betekenen voor Shenzhen FC, dat vorig jaar degradeerde maar mogelijk wordt opgevist voor de elitereeks.