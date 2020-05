Els Ampe laat weer van zich horen: “Is de zee van iedereen of van de kustburgemeesters?”

Els Ampe, kandidaat-voorzitter van Open VLD, laat weer van zich horen: het Kamerlid vraagt de kustburgemeesters om tweedeverblijvers snel weer toe te laten, en de regelgeving tegen het coronavirus uniform te houden.

“Is de zee van iedereen of enkel van de kustburgemeesters?” Met die vraag laat Els Ampe weer van zich horen. Het Kamerlid en kandidaat-voorzitter van Open VLD wil dat mensen met een tweede verblijf aan de kust daar snel weer gebruik van kunnen maken. Bij voorkeur al vanaf 18 mei. “Niet omdat dat niet controleerbaar is, maar omdat dat gewoon hun eigendomsrecht is. En de horeca moet open vanaf 1 juni. Nederland doet het, Duitsland doet het zelfs vandaag al. Waarop wachten we eindelijk nog? Gewoon beslissen, vandaag!”

In haar betoog heeft Ampe ook een veeg uit pan in petto voor de kustburgemeesters. “Als ik ze zo bezig zie, zijn ze precies de 19 Brusselse burgemeesters. Ze willen allemaal andere regeltjes, en ik kan u verzekeren: dat werkt niet. Ik vraag dezelfde regels over de hele kustlijn, want dat is het duidelijkst voor alle toeristen. Of wil u liever met zo’n strandpasje rond uw nek rondlopen?”

Oproep aan de 10 kustburgemeesters: gedraag u niet als de 19 Brusselse burgemeesters met allemaal andere regeltjes. Dat werkt niet.

Voorstel:

Bart Tommelein: “Het is al ingewikkeld genoeg”

Kritiek die Bart Tommelein, burgemeester van Oostende en tegenstander van Ampe bij de voorzittersverkiezingen van Open VLD, niet apprecieert. “Els, straks komt een gezamenlijk advies”, schrijft hij op Twitter. “Niet met allemaal andere regeltjes. Maar wel met aandacht en respect voor lokale verschillen qua veiligheid en risico. En het is de Nationale Veiligheidsraad die beslissing neemt, niet de individuele burgemeesters. #hetisalingewikkeldgenoeg”

Ampe heeft niet voor het eerst kritiek op het overheidsbeleid tijdens deze coronacrisis. Nochtans maakt haar partij deel uit van de federale regering. Maar dat hield haar niet tegen om te spreken over een “lockdowndictatuur”. Dat kwam haar al eens op fikse kritiek van partijgenote en minister van Volksgezondheid Maggie De Block te staan.

Kandidaat-voorzitters kruisen vrijdagavond de degens

De vier kandidaat-voorzitters bij Open VLD, met naast Ampe en Tommelein verder ook nog Egbert Lachaert en Stefaan Nuytten, gaan vrijdagavond met elkaar in debat in de Melsensstraat, het hoofdkwartier van de Vlaamse liberalen. De kandidaten zullen daarbij de afstandsregels respecteren, en het debat zal enkel online te volgen zijn. Politicoloog Nicolas Bouteca modereert het debat.

Normaal gezien had de opvolger van huidig voorzitter Gwendolyn Rutten al bekend moeten zijn. Maar als gevolg van de coronacrisis besliste de partij op 19 maart om de pauzeknop in te drukken en de voorzittersverkiezingen even uit te stellen. Intussen werd de procedure opnieuw opgestart en werd ook de campagne hervat.

Vanaf volgende maandag om 10 uur kunnen alle stemgerechtigde leden dan hun stem uitbrengen. Dat kan tot vrijdag 22 mei 12 uur. Door de coronamaatregelen is het stemmen op 110 fysieke stemlocaties geschrapt, stemmen kan enkel digitaal of telefonisch.

Vrijdagnamiddag 22 mei zal de uitslag van de eerste ronde bekendgemaakt worden. Heeft geen van de kandidaten een absolute meerderheid, dan volgt een tweede ronde van vijf dagen. Die start op maandag 25 mei om 10 uur en loopt tot 29 mei om 12 uur. Uiterlijk eind mei weten we dus wie de komende jaren - een voorzittersmandaat duurt in principe vier jaar - aan het hoofd zal staan van de Vlaamse liberalen.