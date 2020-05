Olietanker schiet in brand in Indonesië: 22 gewonden

Explosion and major fire on Aframax crude oil tanker Jag Leela at shipyard PT. Waruna Nusa Sentana, Belawan, Medan, northern Sumatra, Indonesia, today (11 May 2020) at 08.00 LT.



Crude oil carrier Jag Leela: Flag- Indonesia, IMO 9173654, DWT 105148, Year built- 1999. pic.twitter.com/2Lyx4L5ZCA