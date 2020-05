BAS verdedigt zich (uitzonderlijk) na kritiek op licentie voor Moeskroen: “We kunnen getuigen van een grote kunde”

Het feit dat het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) eersteklasser Moeskroen een licentie toekende, blijft de gemoederen bedaren. Nadat er heel wat openlijke kritiek kwam, vond het BAS het nodig om te reageren. Wat normaal gezien nauwelijks gebeurt.

Onder andere Peter Bossaert, CEO van de Belgische voetbalbond, liet zich nogal scherp uit over de toekenning van een licentie aan Moeskroen. “Op basis van het dossier is de KBVB het principieel oneens met deze beslissing”, zei hij. “We wachten de motivering van de beslissing af die we uiterlijk binnen 10 dagen van het BAS dienen te ontvangen om eventuele verdere stappen te overwegen.”

Ook licentiemanager Nils Van Brantegem was kritisch voor de beslissing van het BAS. Bovendien was de voorzitter van het arbiterscollege die de zaak behandelde een debutant.

“Het is niet de gewoonte van het BAS om op informatie in de pers en de sociale media te reageren”, steekt het BAS van wal in een persbericht. “Er was gedurende de laatste dagen echter zoveel media belangstelling rond de recente uitspraak in het dossier Moeskroen dat we even willen reageren. Naast de commentaren in de pers werden er door verschillende personen ook heel wat verklaringen afgelegd. De inhoud van deze verklaringen verwondert ons omdat tot op heden buiten de arbiters niemand kennis heeft van de motivering van de arbitrale beslissing.”

“Grote kunde”

“De drie arbiters die in het dossier door de partijen werden aangeduid zijn in tegenstelling met wat sommige beweren regelmatig aangeduid geweest als arbiter en hebben zowel in hun professionele activiteiten als als arbiter een brede ervaring”, klinkt het namens voorzitter Cyriel Coomans. “Het BAS werd in der tijd opgericht om een antwoord te bieden op de vraag van de sportwereld om in sportzaken op een juridisch perfecte manier een definitieve beslissing te nemen binnen een beperkte tijd noodzakelijk om het verloop van o.a. de competities niet te hypothekeren.”

“Recht spreken tussen partijen die een meningsverschil hebben kan af en toe tot onbegrip leiden wat ook gebeurt in de normale rechtspraak. Het BAS heeft gedurende de laatste jaren zeer veel dossiers behandeld en kan getuigen van een grote kunde en onafhankelijkheid in deze. De arbitrage colleges van het BAS werden in het verleden trouwens altijd erg gewaardeerd door de sportwereld. Het BAS behoudt dan ook alle vertrouwen in de door de onafhankelijk benoemingscommissie aangestelde arbiters.”