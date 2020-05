Experts waarschuwen voor golf van coronaburn-outs: “Hele bevolking is veerkracht aan het verliezen”

Een waterval aan coronaburn-outs, omdat we allemaal weer voor 150 procent aan de slag gaan. Daarvoor vreest professor psychologie Elke Van Hoof, die de exitgroep adviseert over mentale gezondheid. Volgens Van Hoof is een vijfde van de bevolking psychisch kwetsbaar en bereikt de coronacommunicatie van de overheid veel mensen niet. “Die persconferenties zijn niet bepaald een voorbeeld van uitnodigende communicatie, hé.”