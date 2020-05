Melania Trump eert de maatschappelijke rol van moeders: “Ze vormen normen en waarden van toekomstige leiders”

Op 10 mei worden wereldwijd alle moeders in de bloemetjes gezet. De coronamaatregelen maakten het dit jaar niet makkelijk om mama’s en grootmoeders te eren en te bedanken, maar dankzij moderne technologie konden toch lieve boodschappen worden verstuurd. Ook first lady Melania Trump (50), zelf moeder van de dertienjarige Barron, droeg haar steentje bij en benadrukte in een videoboodschap de belangrijke rol die moeders vervullen in de maatschappij: “Ze vormen de normen en waarden van toekomstige leiders.”