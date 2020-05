‘Big brother’ in Limburgse bossen: overheid zet alles op alles om Noëlla en haar welpjes te beschermen

Intensieve camerabewaking, extra patrouilles, het Belgische leger dat een oogje in het zeil houdt en straffen tot vijf jaar cel of een half miljoen euro boete voor eventuele stropers. Het is de Vlaamse overheid deze keer menens: ze wil de pasgeboren wolvenwelpjes – “een mijlpaal voor de Vlaamse natuur” – koste wat het kost in leven houden.