Kazerne Dossin stelt nieuwe directeur aan

Mechelen - Ruim zeven maanden nadat Christophe Busch opstapte als directeur van Kazerne Dossin heeft de raad van bestuur met Tomas Baum een nieuwe directeur aangesteld. Op 1 juni, bij de heropening van het museum, memoriaal en documentatiecentrum over Holocaust en mensenrechten in Mechelen, zal Baum zijn nieuwe functie opnemen.

De 48-jarige Baum is master in de Wijsbegeerte, master in de Toegepaste Ethiek en master Internationale Politiek. Hij stond aan het roer van Internationaal Peace Information Service (IPIS) en van het Vlaams Vredesinstituut, hij was actief in de culturele sector bij ‘t Werkhuys vzw en als zakelijk directeur van het Vlaams Architectuurinstituut. Hij heeft een bijzondere affiniteit met de missie en werking van Kazerne Dossin en is actief in projecten over omgaan met polaristatie en conflict.

Baum zal Kazerne Dossin leiden met adjunct-directeur Veerle Vanden Daelen, die de afgelopen maanden interimdirecteur was na het ontslag van Christophe Busch.

De afgelopen maanden waren woelig voor Kazerne Dossin, dat meermaals negatief in het nieuws kwam. Een groot deel van de wetenschappelijke raad stapte op uit onvrede over de manier waarop de organisatie geleid werd na een incident rond een geweigerde prijsuitreiking van Pax Christi.

Kazerne Dossin heeft als missie en opdracht om vanuit het historische verhaal van Jodenvervolging en de Holocaust te reflecteren over hedendaagse fenomenen van racisme en uitsluiting van bevolkingsgroepen en over discriminatie omwille van afkomst, geloof, overtuiging, huidskleur, geslacht of geaardheid.