Ook Verenigd Koninkrijk zet eerste stapje uit lockdown: regering adviseert bevolking mondmaskers te dragen

De Britse regering spoort inwoners aan om vanaf woensdag mondmaskers te dragen op het openbaar vervoer en op andere plaatsen waar het niet evident is om afstand te houden van elkaar. Dat staat in een nieuw document dat maandag is gepubliceerd.

De Britse premier Boris Johnson kondigde zondag een voorzichtige versoepeling van de coronalockdown aan. Winkels en scholen kunnen ten vroegste vanaf juni opengaan, maar de Britten mogen vanaf woensdag wel meer tijd buitenshuis besteden, bijvoorbeeld in lokale parken. Wie tot nog toe niet ging werken en ook niet van thuis uit aan de slag kon blijven, wordt vanaf dan ook aangespoord terug richting werkplek te gaan. De boodschap “blijf thuis” wordt “blijf waakzaam”, iets wat Johnson op scherpe kritiek kwam te staan van oppositieleider Keir Starmer en de premiers van Schotland en Wales, die de bevolking oproepen toch gewoon thuis te blijven.

Mondmaskers

De regering publiceerde maandag een document met de details van de exitstrategie. Daarin staat onder meer het advies om mondmaskers te dragen op plaatsen waar het moeilijk is om afstand van anderen te houden. “Omdat het verkeer zal toenemen adviseert de overheid dat mensen ernaar moeten streven gezichtsbedekking te dragen in afgesloten ruimtes waar social distancing niet altijd mogelijk is en waar ze in contact komen met anderen die ze normaal gezien niet zouden zien, bijvoorbeeld op het openbaar vervoer en in sommige winkels”, staat er. Dat mogen ook zelfgemaakte mondmaskers zijn: medische mondmaskers blijven beter voorbehouden voor zorgpersoneel, klinkt het nog.

Het Verenigd Koninkrijk telt het hoogste aantal coronagerelateerde overlijdens op Europese bodem. Het dagelijks aantal gerapporteerde sterfgevallen ligt er nog steeds boven de 250 en het is niet duidelijk of de piek van de epidemie er al achter de rug is. Premier Johnson leidt straks de dagelijkse persbriefing over het coronavirus, rond 19 uur lokale tijd. Eerder op de middag spreekt hij het parlement toe.