Coronavirus treft Saudische economie hard: Golfstaat verdriedubbelt BTW en pauzeert megalomane toekomstplannen

De staatskas van Saudi-Arabië wordt zwaarder getroffen dan verwacht door het coronavirus. De Golfstaat kondigt daarom aan de BTW te verdriedubbelen, maar daar blijft het niet bij. Tal van initiatieven van de staat worden op de lange baan geschoven, onder meer het megalomane plan van kroonprins Mohammed bin Salman op een futuristische nieuwe stad te creëren.

De schrik zit er goed in. Twee jaar geleden voerde Saudi-Arabië voor het eerst in haar bestaan BTW in voor haar inwoners. Die belasting van 5 procent was een voorzichtige eerste stap, zo klonk het toen, om de oliestaat minder afhankelijk te maken van haar inkomsten uit olie. Zeker door de opmars van groene energie en elektrische wagens kwam dat niet uit de lucht vallen. Die belasting werd toen nog gecompenseerd door een uitkering van 1.000 riyal - 267,245 euro - per maand voor ambtenaren om de klap niet te hard te maken.

Die pogingen hebben weinig uitgehaald, blijkt vandaag. De coronacrisis slaat bijzonder hard toe in het land: de inkomsten uit olie zijn met 22 procent gedaald naar 31 miljard euro en de begroting kleurt in de eerste drie maanden van het jaar donkerrood, met een schuld van 8,3 miljard euro. Ook de centrale bank zag haar buitenlandse reserver historisch terugvallen.

Verdriedubbeld

Zoveel financiële rampspoed zijn ze niet gewoon, dus kondigde minister van Financiën Mohammed Aljadaan maandag aan dat de BTW in één klap verdriedubbeld wordt tot 15 procent. Daarnaast valt ook de uitkering voor ambtenaren weg en worden de ambitieuze - of zeg gerust megalomane - plannen van kroonprins Mohammed bin Salman op pauze gezet.

Bin Salman heeft met Vision 2030 een groots project op poten gezet waarmee hij de Saudische economie wilt diversifiëren en nieuwe jobs wil creëren. Daarnaast is het zijn doel een futuristische nieuwe stad - Neom - te bouwen en toerisme op de Rode Zee en in zijn land gevoelig uit te breiden en te promoten. Die projecten zouden de staatskas met goed 100 miljard riyals - 25 miljard euro - doen groeien.

Saudi-Arabië telt al meer dan 39.000 besmettingen met het coronavirus en meer dan 245 sterfgevallen.