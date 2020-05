Ziekenhuizen hopen op recuperatieperiode: “Veel mensen zitten op hun tandvlees”

Nu de ziekenhuizen steeds minder patiënten met het coronavirus moeten opnemen, wordt de reguliere werking geleidelijk aan weer opgestart. De druk op het zorgpersoneel blijft echter hoog. “Ik merk dat veel mensen op hun tandvlees zitten en dat ze snakken naar een normale manier van werken. Tegelijk hopen we dat een nieuwe piek nog wat uitblijft, zodat we een periode krijgen om te kunnen recupereren”, zegt Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde.

Volgens Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, zijn “quasi alle ziekenhuizen” deze week opnieuw gestart met hun reguliere werking. Die heropstart is volgens Meyfroidt organisatorisch moeilijker te organiseren dan de eerste piek, aangezien er nu twee patiëntenstromen uit elkaar moeten worden gehouden. Zo worden bepaalde activiteiten verschoven naar andere afdelingen en moet erop worden toegekeken dat er geen ophopingen van mensen zijn.

Ziekenhuizen moeten bovendien capaciteit vrijhouden in het geval er toch een tweede piek volgt, aldus Cloet nog. Het gaat daarbij om minstens 25 procent van de bedden op intensieve zorgen en vier maal zoveel bedden op niet-intensieve afdelingen voor COVID-19, op te schalen zo nodig.

Meyfroidt hoopt dat er geen tweede piek volgt. “We merken dat het voor het zorgpersoneel heel zwaar en moeilijk is geweest en ook nog steeds zo is. Velen zien een tweede piek voor of tijdens de zomer echt niet zitten, want wij zullen de patiënten dan opnieuw moeten opvangen. Er is nood aan rust, maar dat zit er helaas niet snel aan te komen”, klinkt het verder. “Als er een tweede piek komt, verwachten we die niet morgen, maar eerder 1 à 2 weken na het lossen van de de maatregelen. Als iedereen zich verantwoordelijk blijft gedragen, dan kunnen we die hopelijk vermijden.”

Huisartsen

Ook bij de huisartsen wordt het stilaan drukker nu ze opnieuw met niet-dringende consultaties mogen starten, aldus de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. De grootste vakvereniging van huisartsen, Domus Medica, verwacht volgende week zicht te hebben op resultaten, nu huisartsen ook vermoedelijk besmette patiënten kunnen testen op COVID-19.