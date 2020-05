Adviseur Witte Huis: “China moet compensatie betalen voor coronavirus”

Een belangrijke economische adviseur van president Donald Trump zegt dat China een compensatie moet betalen voor de schade die veroorzaakt is door het coronavirus. Hij beschuldigt Peking verantwoordelijk te zijn voor de pandemie.

“Ze hebben enorme schade berokkend aan de wereld en het is nog niet voorbij”, verklaarde Peter Navarro aan de zender CNBC. “Er moet een rekening aan China voorgeschoteld worden. Het is niet om hen te bestraffen, maar om hen verantwoordelijk te stellen.” Navarro, die vroeger academicus was, staat bekend voor zijn kritische houding tegenover China. “Ik ben ervan overtuigd, en ik denk dat de Amerikaanse bevolking ervan overtuigd is, dat China in dit land voor miljarden aan schade heeft berokkend en dat er een vorm van compensatie moet zijn”, klonk het.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo beschuldigde China er vorige week al van verantwoordelijk te zijn voor honderdduizenden doden en een economische neergang. Hij blijft bij zijn theorie dat het virus ontwikkeld is in een laboratorium, terwijl daar geen bewijzen voor zijn.

De spanningen tussen de VS en China wegen zwaar op de markten, die vrezen dat een nieuwe handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld het herstel van het coronavirus kan belemmeren. In de VS lopen er al verschillende rechtszaken tegen China, waar het virus uitbrak.