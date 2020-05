19-jarige snelheidsduivel scheurt met ruim 300 km/u (!) over snelweg in Canada

De Canadese politie heeft zaterdagavond een 19-jarige man aangehouden nadat hij “ongelooflijk” hard reed op een snelweg in Ontario. “Ongelooflijke snelheden, we hebben het over 191 mijl per uur”, aldus de agent die de chauffeur aan de kant zette, of omgerekend 308 kilometer per uur. “Dit is de hoogste snelheid waarvan ik ooit heb gehoord”, aldus sergeant Kerry Schmidt.

De bestuurder reed zaterdagavond laat (lokale tijd) met een leeftijdsgenoot in de Mercedes van zijn vader op de snelweg Queen Elizabeth Way, ten zuidwesten van Toronto. “Het had een vreselijk ongeluk kunnen worden: de Queen Elizabeth Highway is geen racecircuit”, zegt de sergeant verontwaardigd.

Andere weggebruikers zouden volgens Schmidt hun claxons hebben gebruikt om hun tevredenheid te uiten over het aanhouden van de snelheidsduivel. “Het is absoluut ongehoord voor een ieder om dit soort snelheden te rijden”, zei Schmidt. Die is zijn rijbewijs voorlopig kwijt, de wagen is voor zeven dagen in beslag genomen.

bekijk ook

Vrouw kijkt rustig een filmpje terwijl ze met hoge snelheid door de gietende regen rijdt

Snelheidsduivel raast aan 164 km/u over de snelweg en filmt eigen crash