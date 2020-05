Extra toezicht moet wolvenkoppel en welpen beschermen

Er is verhoogd toezicht van boswachters in het Limburgse kerngebied van de wolven, zodat wolvin Noëlla en haar welpen er beschermd kunnen worden. “Het grootste gevaar zit echter in de randgebieden. Het is ook belangrijk dat wolvin Noëlla én wolf August in leven blijven. Als het mannetje wegvalt, hebben de welpen geen enkele overlevingskans”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

Het verhoogd toezicht op de militaire domeinen en Bosland moet ervoor zorgen dat wolvin Noëlla en haar welpen niet hetzelfde overkomt als wolvin Naya. “Er wordt nu veel beter toegekeken op de gebieden van de Vlaamse overheid”, vertelt Loos. “In de randgebieden is het echter zoals gewoonlijk de ‘Far West’. Voor mijn part had dat mogen voorkomen worden door een totaal jachtverbod in de gemeenten binnen het kerngebied.”

Voor de toekomst van de welpen is het ook essentieel dat wolf August in leven blijft. “Het risico voor de wolven is de komende weken relatief beperkt, maar het mannetje moet wel op zoek naar voedsel en loopt elke dag het risico om gedood te worden: door gevaarlijke wegen over te steken, of door in gebieden te komen waar 24 op 24 jagers zitten. Als Noëlla zelf moet gaan jagen, zijn de welpen ten dode opgeschreven”, legt Loos uit.

Voorlopig worden er geen beelden van Noëlla en de welpen verspreid. “Als je die beelden vrijgeeft, verraad je natuurlijk de positie van de wolven. We moeten de wolven de kans geven om een roedel te worden, en dat kan ook het everzwijnenprobleem oplossen. Intussen moeten we maar hopen dat de wolf zich niet op de verkeerde percelen begeeft”, besluit Loos.

Volgens WWF België hebben wolven een positieve invloed op de natuur in ons land. “Dat zien we bijvoorbeeld al door de terugkeer van de raaf in Bosland, die als aaseter profiteert van de aanwezigheid van de wolf”, zegt Pepijn T’Hooft, wolfspecialist bij WWF België. “Als we de natuur de ruimte en in het geval van de wolf vooral de bescherming geven die ze verdient, is haar veerkracht enorm.”