Beurswaakhond heeft vragen bij transacties van modegroep FNG: aandeel minstens week geschorst

De handel in het aandeel van FNG is maandagochtend geschorst omdat beurswaakhond FSMA bij controle van het jaarverslag voor 2018 verduidelijking vraagt rond een aantal transacties die dat jaar hebben plaatsgevonden. FNG, dat de voorbije weken in zwaar noodweer verzeilde, zegt in de week van 18 mei meer uitleg te zullen geven. Minstens tot dan blijft het aandeel geschorst.