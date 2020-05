In België geboren en ooit gecontacteerd door Wilmots, maar nu heeft Giannelli Imbula een hallucinante klacht aan z’n been

Het gaat van kwaad naar erger met Giannelli Imbula. Enkele jaren geleden leek hij nog een groot talent met een potentiële toekomst bij de Rode Duivels, vandaag speelt hij bij een bescheiden club in Rusland en heeft hij een opmerkelijke rechtszaak aan zijn been.

Imbula is een Frans-Congolese voetballer, geboren in Vilvoorde maar opgegroeid in de buurt van Parijs. De 26-jarige middenvelder heeft in zijn jeugd altijd in Frankrijk gespeeld, onder meer bij PSG, maar doorbreken deed hij bij Guingamp waar hij een transfer naar Marseille versierde. Dan volgde één jaar Porto waarna Stoke hem voor 24 miljoen euro (nog steeds een clubrecord) naar de Premier League haalde.

Imbula liet zich in 2012 naturaliseren tot Fransman, maar was tot op heden nog geen international. Hij speelde wel al voor de U21 van Frankrijk en werd wel al eens opgeroepen voor de nationale ploeg van Congo maar ging daar niet op in. In 2014 werd hij gecontacteerd door Marc Wilmots, toenmalig bondscoach van de Rode Duivels, maar toen bleek de interesse van de speler toch niet zo groot. In 2015 berichtte L’Equipe echter op basis van berichten van vader Imbula dat hij zich toch tot Belg zou willen laten naturaliseren en zou hopen op een selectie voor de Rode Duivels. Sindsdien bleef het echter stil rond Imbula en de Rode Duivels.

Ook niet onlogisch. Sinds zijn vertrek naar Engeland ging het steil bergaf met de carrière van Imbula. Na een mislukte uitleenbeurt bij het Italiaanse Lecce maakte Stoke City eind februari bekend het contract met de in België geboren middenvelder in onderling overleg te hebben ontbonden. Engelse media maakte al langer gewag van gedragsproblemen, op en naast het veld. Hij tekende vervolgens bij de Russische eersteklasser FK Sochi.

Rechtszaak

En nu heeft Imbula ook nog eens een rechtszaak aan zijn been. Volgens L’Equipe heeft een zekere Morgan B. een klacht ingediend tegen de middenvelder. Imbula zou volgens hem zijn auto gestolen hebben. De voetballer reageerde met een aanklacht voor afpersing en fraude.

Alles draait om een Audi RS3 break. Imbula was daarmee in juni 2018 het slachtoffer van een aanrijding met vluchtmisdrijf. De neef van de middenvelder, die aan het stuur zat, stelde voor om de politie erbuiten te laten en in plaats daarvan een vriend van hem te bellen. Zijnde Morgan B. Die kwam volgens Imbula met het plan op de proppen om de Audi “nog wat meer te beschadigen” en hem verantwoordelijk te maken voor het ongeval. De verzekering zou vervolgens de zaak vergoeden, zodat Imbula geen geld zou verliezen aan de hele affaire.

Dat plan liep echter niet zoals gepland. Toen Imbula na enkele weken zijn auto nog niet terug had, nam hij contact op met Morgan B. Die liet weten dat hij gearresteerd was, maar vroeg tegelijkertijd de eigendomspapieren van de Audi om te bewijzen dat hij de eigenaar was. Imbula geloofde hem, maar nadien bleef het opnieuw lange tijd stil. Tot hij via een tracker de Audi langs een weg in Toulouse terugvond. Zijn neef gebruikte de reservesleutels om met de wagen naar huis te rijden. Intussen had Morgan B. de Audi opgegeven als gestolen en in oktober 2018 werd de auto door de politie in beslag genomen toen de broer van Imbula achter het stuur zat bij een wegcontrole.

30.000 euro

De zaak is nu hangende. In een reactie bij L’Equipe ontkent Morgan B. deel te hebben genomen aan verzekeringsfraude. “Hij heeft die wagen gekocht voor 30.00 euro”, aldus zijn advocaat Simon Cohen. “In twee betalingen van 15.000 euro. Hij bekwam daarvoor een bewijs van verkoop, wat bewijst dat hij de eigenaar van de wagen is.”

Imbula wilde niet reageren. “Hij wacht in alle sereniteit op het einde van deze zaak”, liet zijn advocaat Jean-Jaques Bertrand weten. De beruchte Audi staat intussen weer bij Imbula thuis, maar hij mag er niet mee rondrijden zolang er geen uitspraak is.