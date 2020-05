AA Gent kondigt transfer van Anderlecht-doelman Davy Roef aan: “Ik denk niet dat we hem nog moeten voorstellen”

Davy Roef verlaat Anderlecht en speelt vanaf volgend seizoen voor AA Gent. De 26-jarige doelman ondertekende bij de Buffalo’s een contract voor drie seizoenen.

“Ik denk dat we Davy niet hoeven voor te stellen in België”, aldus Sports Manager Tim Matthys. “Iedereen weet dat hij veel kwaliteiten heeft en dat hij op en top prof is. Hij kent de competitie zeer goed en is heel gemotiveerd om hier zijn kunnen te tonen. Wanneer zo iemand op de transfermarkt komt, dan hoef je niet te twijfelen als club.”

Roef is een jeugdproduct van Anderlecht, waar hij in 2012 gepromoveerd werd naar de A-kern. Uiteindelijk kwam hij tot amper 34 optredens voor paars-wit. Dat leende hem in de winter van 2017 uit aan Deportivo La Coruna, zes maanden later werd Roef naar Waasland-Beveren gestuurd. Afgelopen zomer keerde hij terug naar Anderlecht, maar daar kwam hij geen enkele keer in actie dit seizoen.