Telefoonnummer van contactopvolging is niet meer na te maken

Het vaste en unieke telefoonnummer 02/214.19.19 waarmee mensen worden opgebeld voor de contactopvolging in het kader van de coronacrisis, valt niet meer na te maken. “De nodige stappen zijn hiervoor ondernomen”, stelt het kabinet van Vlaams minister voor Volksgezondheid Wouter Beke. Iedereen wordt wel gevraagd om waakzaam te blijven voor mogelijke fraudeurs.

Wie sinds vandaag/maandag door de contactonderzoekers in de callcentra wordt gecontacteerd in verband met de contactopvolging moet waakzaam zijn dat dit via de officiële kanalen gebeurt. Er zijn hier maar twee juiste mogelijkheden: telefonisch via het nummer 02/214.19.19 of via sms met het nummer 8811. Andere nummers die op het scherm verschijnen, zijn mogelijk van fraudeurs.

Even was er sprake van dat het officiële nummer nagemaakt kan worden, maar dat probleem zou nu opgelost moeten zijn. Het gemeenschappelijke federale platform voor het beheer van de callcenters heeft laten weten dat het de nodige stappen heeft ondernemen en dat dit niet meer mogelijk is. Zowel vanuit het buitenland als het binnenland kan het nummer niet gekopieerd worden, meldt Steffen Van Roosbroeck, woordvoerder van minister Beke.

De mensen moeten weliswaar waakzaam blijven. Het Crisiscentrum waarschuwde maandag al voor valse nummers van fraudeurs en vraagt gezond kritisch te blijven. De contactonderzoekers gaan nooit vragen naar bankgegevens, momenten waarop u thuis bent of wachtwoorden. Ze zullen vooral vragen stellen over de contacten die u de afgelopen dagen hebt gehad.