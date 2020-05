VRT-directie beslist over twee weken over heropstart van opnames ‘Thuis’

Het directiecollege van de VRT beslist over twee weken of de Eén-serie Thuis opnieuw kan starten met de opnames. De proefopnames die afgelopen vrijdag plaatsvonden verliepen alvast vlot, meldt Eén maandag.

Door de coronamaatregelen lagen de opnames van de dagelijkse fictiereeks al enkele weken stil. Maar afgelopen vrijdag werd getest of een heropstart van de opnames op een veilige manier kan. “De ploeg heeft in veilige omstandigheden kunnen werken en heeft een Thuis kunnen maken die zijn plek verdient op Eén”, zegt Olivier Goris, netmanager van Eén. “Altijd, en misschien nu wel net meer, moet Thuis er gewoon zijn.”

De schrijvers zijn maandag alvast begonnen met het aanpassen van de al geschreven scenario’s, zodat bij een positieve beslissing van de directie meteen kan worden gestart. “Net zoals in de proefopnames van afgelopen vrijdag zullen deze scenario’s aangepast worden aan de 1,5-meter-realiteit, zonder aan het verhaal te raken. Daarnaast gaan we ook de linken met de realiteit moeten aanpassen. Het verhaal loopt door, dus wat voorheen mei en juni was, zal nu de herfst worden”, zegt Thuis-producer Hans Roggen.