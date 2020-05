Halve finales Duitse voetbalbeker op 9 en 10 juni, finale op 4 juli

De halve finales van de Duitse voetbalbeker zullen dinsdag 9 en woensdag 10 juni gespeeld worden, de finale volgt op zaterdag 4 juli in Berlijn. Dat maakte de Duitse voetbalfederatie maandag na zijn bestuursvergadering bekend.

In de halve finales staat bekerhouder Bayern München tegenover Eintracht Frankfurt en geeft vierdeklasser Saarbrücken Bayer Leverkusen partij.

De Duitse Bundesliga herneemt de competitie dit weekend. De laatste speeldag is voor 27 en 28 juni gepland. Vanaf 26 mei wordt er ook in de Duitse derde klasse weer gevoetbald. Drie dagen later wordt het vrouwenvoetbal opnieuw opgestart.

Initieel zouden de halve finales van de DFB Pokal op 22 en 23 april gespeeld worden en de finale in het olympisch stadion op 23 mei.