Deense voetbalcompetitie hervat op 28 mei, achter gesloten deuren of via “eerste virtuele tribune ter wereld”

Donderdag 28 mei wordt er na een onderbreking van tweeënhalve maand weer gevoetbald in Denemarken. Er wordt gestart met een inhaalwedstrijd tussen Aarhus en Randers. De twee weekends daarop worden de laatste speeldagen van de reguliere competitie afgewerkt, waarna de top zes het uitvecht voor de titel.

Hoewel de wedstrijden achter gesloten deuren plaatsvinden, speelt Aarhus de derby tegen Randers voor een virtueel publiek. De fans van beide teams kunnen gratis een sectie van het stadion kiezen van waaruit ze de wedstrijd bekijken. Via Zoom is er interactie mogelijk met negentien andere fans in dezelfde sectie, zodat ze samen hun team kunnen aanmoedigen. Voor de spelers op het veld worden beelden van de supporters op de grote schermen getoond. Aarhus noemt het “de eerste virtuele tribune ter wereld”.