Het voetbal start weer, maar zal niet meer hetzelfde zijn: tien dingen die anders zullen zijn in het post-coronatijdperk

“Ze zeggen de hele tijd: de Bundesliga gaat gewoon door. Maar dat klopt helemaal niet. Wat we zullen zien, is een absolute noodgreep.” Ook al beginnen ze er dit weekend weer aan, het voetbal zal niet meer hetzelfde zal zijn, waarschuwt directeur van de Duitse profliga Christian Seifert. Dat weten ze ook in de Engelse Premier League en de Spaanse La Liga, waar ze op een herstart midden juni hopen. Geen thuisvoordeel meer, futuristische desinfectiecontainers uit Hong Kong en miljoenen euro’s voor coronatests: tien dingen die anders zullen zijn in het post-coronatijdperk.