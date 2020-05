Verdronken wielertoerist in Riemst is Waalse tachtiger

Riemst / Vroenhoven -

De wielertoerist die zaterdagnamiddag in het Albertkanaal in Vroenhoven (Riemst) belandde en verdronk, was een 84-jarige man uit de regio Basse-Meuse. Door een stuurfout of omdat hij onwel was geworden, belandde de tachtiger in het kanaal. De brandweer kon de man uit het water halen, maar hulp kon niet meer baten. De identificatie van het slachtoffer verliep moeilijk, omdat hij geen identiteitsdocumenten op zak had.