Zoveelste dag van de waarheid voor Brussels Airlines: vakbonden vrezen ontslagen en minder loon voor wie mag blijven

Op de hoofdzetel van Brussels Airlines in Diegem gaat dinsdag om 9 uur een bijzondere ondernemingsraad door. Die staat in het teken van “een voorstel tot actieplan voor de voortzetting van de activiteiten”van de luchtvaartmaatschappij. De bonden vrezen ontslagen. Intussen blijft het onduidelijk of en, zo ja, hoe de staat de Belgische dochter van de Duitse Lufthansa Group wil helpen.