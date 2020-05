Man (37) doodt echtgenote voor de ogen van hun drie kinderen

De moord werd gepleegd in een flatgebouw in Ukkel Foto: Google StreetView

Brussel / Ukkel - In de Brusselse gemeente Ukkel is een 37-jarige man opgepakt omdat hij zijn echtgenote vanochtend in hun appartement heeft doodgestoken. Hij deed dat voor de ogen van hun drie jonge kinderen.

Het drama speelde zich af in het appartement in een Brusselse woontoren, waar het vijfkoppige gezin samenwoont. De man belde na de steekpartij zelf naar de politie en vertelde meteen dat hij zijn eigen vrouw om het leven had gebracht. De hulpdiensten kwamen rond 10.30 uur ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten.

“De onderzoeksrechter en de procureur des konings zijn ter plaatse geweest”, bevestigt het Brusselse parket. Er werd een wetsdokter aangesteld.

Motief is onduidelijk

Over de aanleiding of het motief van de steekpartij bestaat nog geen duidelijkheid. De man is opgepakt door de politie op verdenking van doodslag, maar hij kon nog niet verhoord worden.

Hulpverleners signaleerden de afgelopen weken dat in veel families de spanningen oplopen, doordat gezinnen omwille van de coronamaatregelen op kleine oppervlaktes moeten samenblijven. Er is sprake van een toenemend aantal gevallen van partnergeweld. Of dit bij dit drama meespeelde, zal het onderzoek moeten uitwijzen.

De drie minderjarige kinderen van het koppel die getuige waren, worden opgevangen door hun grootvader.