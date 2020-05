Spelers, trainers en technische staf van Ajax leveren salaris in: “Wij zijn solidair”

De voetballers, trainers en directieleden van de Nederlandse topclub Ajax leveren salaris in om hun club te steunen tijdens de coronacrisis. “Wij zijn solidair”, verklaarde verdediger Daley Blind namens de spelersraad. “De club loopt in deze zware tijd hoe dan ook vele miljoenen mis. Daarover hebben we gesprekken gevoerd. Wij vinden het als spelersgroep vanzelfsprekend ook een bijdrage te leveren.”

Ajax zegt niet om hoeveel salaris het gaat. Het is ook nog niet duidelijk voor welke periode het loonoffer geldt. Het kan over de maanden maart, april, mei en juni gaan. Maar mogelijk levert ook iedereen in zolang er geen publiek in de Johan Cruijff ArenA welkom is.

Ajax loopt tientallen miljoen euro’s mis door het coronavirus. De spelersraad van Ajax voerde de afgelopen weken meerdere gesprekken met trainer Erik ten Hag en de directie. Edwin van der Sar, algemeen directeur, vertelde vorige week al dat Ajax in alle geledingen moet gaan inleveren. De spelersraad van Ajax bestaat uit Blind, André Onana, Klaas-Jan Huntelaar, Hakim Ziyech, Nicolas Tagliafico, Joël Veltman en Dusan Tadic.

De beslissing om geld in te leveren sluit aan bij het advies van werkgeversorganisatie FBO en spelersvakbonden VVCS en ProProf. Die adviseerden een collectieve salarisverlaging.