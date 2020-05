Autobestuurder levensgevaarlijk gewond na botsing met Lijnbus, buschauffeur test positief op drugs

Roosdaal - De bestuurder van een Jaguar is maandagvoormiddag levensgevaarlijk gewond geraakt na een zware botsing met een Lijnbus op de Ninoofsesteenweg in Roosdaal. De chauffeur van de Lijnbus testte nadien positief op drugs.

De zware klap tussen de bus van De Lijn en een Jaguar type SUV gebeurde maandagvoormiddag omstreeks 10.30 uur op de Ninoofsesteenweg in Roosdaal. De personenwagen reed ter hoogte van textielwinkel Pajotex de Ninoofsesteenweg op. Een bus van de Lijn die in de richting van Brussel aan een reglementaire snelheid reed, kon het voertuig niet meer ontwijken en knalde vol op de Jaguar. De bestuurder van de Jaguar kwam klem te zitten in het voertuig. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de Ninoofsesteenweg werd in beide richtingen afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via de Koning Albertstraat en de Daalbeekstraat. Pas na de middag werd de steenweg weer vrijgegeven in beide richtingen.

Om het slachtoffer comfortabel te kunnen bevrijden werd het dak van de Jaguar volledig opengeknipt. Het duurde ruim een uur voor de brandweer het slachtoffer kon bevrijden. De man werd met een MUG in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis van Aalst. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde was de toestand maandagavond stabiel. Het parket stuurde wel een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. “Uit zijn eerste vaststellingen zou blijken dat de bus op een normale snelheid reed en dat de Jaguar zeer traag reed. De reden hiervoor is nog onduidelijk. De bestuurder van de bus leverde wel een positieve drugstest af en zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken”, bevestigt Gilles Blondeau van het parket.

Nultolerantie

Bij vervoersmaatschappij De Lijn klonk het overdag nog dat de chauffeur van de bus in shock werd afgevoerd naar het ziekenhuis maar verder geen verwondingen opliep. Op het moment van het ongeval zaten er geen passagiers op de bus. Woordvoerster Karen Van der Sype was maandagavond nog niet op de hoogte van de positieve drugstest. “Het parket heeft ons nog niet officieel op de hoogte gesteld maar sowieso doen wij geen uitspraken over individuele gevallen. Maar ik wil wel duidelijk stellen dat dit gedrag absoluut niet getolereerd wordt bij De Lijn. Indien de positieve test bevestigd wordt zullen wij dan ook gepast reageren.”