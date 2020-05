Eén pak rammel per jaar is ook niet meer oké: Russische zangeres start campagne tegen huishoudelijk geweld

Het kan verkeren. Twee weken geleden stelde zangeres en presentatrice Regina Todorenko nog dat vrouwen die klappen krijgen van hun man, dat zelf gezocht hadden. Nu ze tot inkeer is gekomen, is ze plots de nieuwe ster van een beweging die strijdt om een wet die huiselijk geweld eindelijk strafbaar moet maken in Rusland. Ze neemt het op tegen een machtige vijand: een blok van conservatieve oligarchen en de Russisch-orthodoxe kerk, dat deze “aanval op de traditionele familiewaarden” te vuur en te zwaard bestrijdt.