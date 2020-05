Aveve slaat terug na virale post over werkomstandigheden: “Die man wil verkozen worden”

Leuven -

Seppe De Meulder (24) uit Leuven is viraal gegaan met zijn getuigenis als interimwerkkracht bij een distributiecentrum van Aveve. De jongeman was welgeteld vijf maanden en drie weken aan de slag toen hij moest vertrekken. Een week langer werken, en werkgever Aveve zou hem een vast contract aanbieden. Dat is dus niet gebeurd.