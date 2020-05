Eden Hazard maakt goede indruk bij eerste training van Real Madrid: “Hij staat scherp”

Real Madrid heeft gisteren voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis weer getraind. Naast Thibaut Courtois maakte ook Eden Hazard weer zijn opwachting. Het was voor de Rode Duivel de eerste keer dat hij op het veld stond sinds zijn enkeloperatie van begin maart. “Hij staat scherp”, aldus Courtois.

Het ging wel nog maar om een individuele training, want groepstrainingen zijn door de coronamaatregelen in Spanje vooralsnog verboden. Toch liet Hazard een goede indruk bij zijn comeback op het veld. Hij was al in staat oefeningen met de bal te doen en bevestigde daarmee de goede resultaten van de tests van vorige week.

“Hazard moet natuurlijk nog wat voorzichtig zijn, maar hij heeft wel geluk dat de omstandigheden ideaal zijn om rustig individueel aan zijn herstel te werken”, vertelde Courtois over zijn maatje bij het Spaanse RTVE. “Hoe het met zijn conditie is? In de zomer stond hij zwaarder, maar nu is hij scherp en wil hij niets liever dan spelen.”

Hazard gaf eerder al toe dat hij vijf kilo overgewicht had toen hij vorige zomer bij Real Madrid arriveerde.

Aanvankelijk leek Hazard zijn seizoen zo goed als voorbij toen hij begin maart geopereerd moest worden aan de enkel. Doordat er de voorbije twee maanden niet kon worden gevoetbald, denken ze in Madrid nu echter onverhoopt een extra wapen in de titelstrijd te hebben. Spaans bondsvoorzitter Javier Tebas rekent erop dat La Liga vanaf 12 juni weer kan hervatten. Met nog elf wedstrijden te gaan tellen de Madrilenen twee punten achterstand op leider Barcelona .