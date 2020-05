Blessure van Axel Witsel was voorspelbaar: clubdokters waarschuwen al langer voor golf van letsels

Zaterdag herneemt de Bundesliga zonder Axel Witsel. De Rode Duivel is out voor de derby Dortmund-Schalke 04 (15.30u). Spierblessure. “Voorspelbaar”, roepen alle dokters in koor. Onze landgenoot zal niet de laatste zijn. Nu beginnen trainen en onmiddellijk spelen is de beste manier om blessures op te lopen.