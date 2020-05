Bonds-CEO Peter Bossaert verdedigt gebruik van ‘coronageld’: “Tubeke is geen investering in bakstenen”

Peter Bossaert, de CEO van de voetbalbond, verdedigt de beslissing van de KBVB om een deel van het ‘coronageld’ van de UEFA te gebruiken voor het nieuwe bondsgebouw in Tubeke. “Dit is geen investering in bakstenen, maar in de toekomst van het Belgische voetbal”, zegt hij.

Bossaert voert ook aan dat de hele raad van bestuur van de voetbalbond zijn beslissing heeft goedgekeurd, inclusief de leden van de Pro League.

Vorig weekend vroeg Club Brugge dat een deel van de financiële steun van de UEFA en de FIFA naar de profclubs zou vloeien. Voor de UEFA gaat het om 4,3 miljoen euro, voor de FIFA om een bedrag van voorlopig 467.000 euro.

Foto: Photo News

“In werkelijkheid gaat het niet om extra middelen, maar om geld voor bestaande projecten van de bond”, zegt Bossaert. “We financieren er onder meer het vrouwenvoetbal en het zaalvoetbal mee. Maar we gebruiken het ook voor de bouw in Tubeke. Dat is geen investering in bakstenen, maar in de toekomst van het Belgisch voetbal. Er komen vier nieuwe terreinen, nieuwe sportinfrastructuur en een gebouw voor de VAR.”

De vraag is of die projecten prioritair zijn nu de coronacrisis woedt. Alvast de UEFA gaf de vrijheid aan zijn lidstaten om de middelen toe te wijzen “volgens de prioriteiten in het licht van de coronacrisis”. Bij de raad van bestuur van de bond is te horen dat weliswaar iedereen akkoord ging met de verdeling van het geld van de UEFA, maar ook dat er altijd op kan worden teruggekomen.