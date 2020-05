Onzekerheid troef, maar abonnementen vliegen de deur uit bij Club Brugge en KV Mechelen (en hoe zit het met de rest?)

Nog volop coronacrisis, geen idee of er volgend seizoen met 16,18 of 20 gevoetbald wordt én onzeker afwachten wanneer er weer fans worden toegelaten in de stadions. Dat allemaal houdt Club Brugge en KV Mechelen niet tegen om hun abonnementenverkoop al in gang te zetten. De twee clubs zijn de enige die de algemene vergadering van de Pro League van nu vrijdag niet afwachten. Ze worden beloond met knappe verkoopcijfers.