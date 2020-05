Clubs rollen nu al vechtend over straat: Club Brugge, Standard en RC Genk staan lijnrecht tegenover elkaar

Dat belooft voor vrijdag op de Algemene Vergadering van de Pro League. De profclubs, en niet de minste, rollen vechtend over straat over hoe de competitie er volgend seizoen moet uitzien. Club Brugge, Standard, RC Genk: ze staan in een driehoek lijnrecht tegenover elkaar. En intussen werkt een werkgroep ook nog aan een voorstel.

Het gaat compleet de verkeerde kant op. Vrijdag zouden de 22 profclubs (Roeselare en Lokeren zijn er intussen uitgevallen) moeten beslissen over de competitievorm voor volgend seizoen. Maar of het zover komt? Achttien clubs, zestien clubs, play-offs of geen play-offs,... Nadat Club Brugge het voorbije weekend zijn voorkeur uitsprak voor achttien clubs, counterde Standard gisteren dat het zestien clubs wil. RC Genk heeft het dan weer over achttien clubs met play-offs met vier clubs: nummer 1 tot 4 voor drie Europese tickets, nummers 5 tot 8 voor het vierde Europees ticket. Het vijfde ticket is voor de bekerwinnaar. Als dat geen kakofonie is.

Spierballen

Over één ding zijn Standard en RC Genk het eens: als hun wil niet wordt gevolgd, moet deze competitie nietig worden verklaard. Dat betekent dan geen kampioen (Club Brugge), geen degradant (Waasland-Beveren) en geen promovendi (OHL en/of Beerschot).

Het lijkt allemaal spierballengerol om in aanloop naar de meest logische beslissing – achttien clubs en geen of gereduceerde play-offs – toch nog het onderste uit de kan te halen. Financieel dan. “Anderlecht en RC Genk willen maar één ding, en dat is geld”, klinkt het.

Uiteindelijk zal het de werkgroep met onder anderen Peter Croonen (Genk), Michel Louwagie (AA Gent), Joseph Allijns (KV Kortrijk) en Karel Van Eetvelt (Anderlecht) zijn die de komende drie dagen een voorstel moet uitwerken dat voor iedereen aanvaardbaar is. Club Brugge en Standard zijn daarin niet vertegenwoordigd.

Europese tickets

Om het nog ingewikkelder te maken, lanceerde de Engelse krant The Times gisteren het bericht dat er dit seizoen geen voorrondes in de Europese bekers zouden worden gespeeld. Daardoor zou België op zijn minst twee Europese tickets moeten inleveren: Antwerp en Standard zoals het er nu voorstaat.

Het bericht wordt door de Pro League afgedaan als “complete nonsens”. De voorronde zou voor de kleine landen al in augustus beginnen, voor subtoplanden zoals België in september. Op 20 oktober begint dan de groepsfase van de Champions League en Europa League.