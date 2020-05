Premier League mag herbeginnen vanaf 1 juni, maar clubs ruziën nog over neutrale stadions

Vanaf 1 juni laat de Britse regering weer sportactiviteiten toe. Er is dus officieel groen licht om de Premier League volgende maand te herstarten achter gesloten deuren, maar de Engelse clubs bakkeleien nog over de modaliteiten.

Gisteren vergaderden vertegenwoordigers van de twintig ploegen vier uur lang via videochat. Liverpool moet op het veld zijn titel kunnen pakken, maar het grote twistpunt zijn de matchen in neutrale stadions, zodat de spelers niet hoeven te reizen. Kleinere teams als Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth en Aston Villa vinden dat ze zonder thuisvoordeel benadeeld zijn en willen alleen akkoord gaan als er dit seizoen geen degradatie mogelijk is. Een impasse dus. Er is nu een nieuwe meeting gepland op 18 mei. Bedoeling is nog steeds om opnieuw Premier League-matchen te spelen vanaf 12 juni, maar ondertussen testte wel een derde speler van Brighton positief op Covid-19.