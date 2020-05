Landry Dimata optimistisch over comeback na 15 maanden blessureleed, Anderlecht nog niet euforisch: “Ik ben weer helemaal fit”

Hoop doet leven. Landry Dimata (22) traint weer mee bij Anderlecht na meer dan een jaar blessureleed. Op Instagram schreeuwde de spits zijn geluk uit: “Ik ben weer in vorm.” Dat optimisme wordt gedeeld door RSCA, maar voor euforie is het na zo’n kraakbeenletsel nog te vroeg. Afwachten of Dimata er zal staan bij de competitiestart.

Jürgen Geril