Jonge Monaco-Belg Franco Antonucci gegeerd door (Belgische) topclubs

Franco Antonucci, de 20-jarige Belgische spelverdeler die door Monaco werd verhuurd aan Volendam, is gegeerd. Onder meer door Belgische topclubs.

In de Nederlandse tweede klasse was de dribbelaar goed voor 11 goals en 5 assists in 21 matchen waardoor hij werd uitgeroepen tot Beste Talent. Een eer die vroeger ook Dries Mertens te beurt viel. Het zorgt ervoor dat veel topclubs interesse tonen in Antonucci. Het gaat om AZ Alkmaar, maar zijn naam valt ook bij Genk, Club Brugge en Anderlecht.

Moederclub Monaco staat – ondanks een contract tot 2022 in het Prinsdom – open voor een verkoop. Antonucci werd opgeleid bij Anderlecht, maar verhuisde snel naar het buitenland .