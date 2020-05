Faillissement dreigt voor Roeselare na verplichte degradatie

Het BAS heeft nog eens zijn tanden laten zien. KSV Roeselare krijgt geen licentie voor het profvoetbal en moet volgend seizoen starten in eerste amateur. Een geplande overname komt daarmee op de helling. In het slechtste geval moet zelfs voor een faillissement gevreesd worden

KSV Roeselare kreeg maandag een zware klap te verwerken. De club verdedigde zich vorige week schuldenvrij voor het BAS en hoopte op een positieve afloop. Maar maandag in de late namiddag viel het bikkelharde verdict: geen licentie voor 1A en ook niet voor 1B. Roeselare moet volgend seizoen in eerste amateur aan de slag en wordt in 1B vervangen door Seraing. Dat eindigde dit seizoen derde, na Deinze en Thes Sport, maar Thes koos er bewust voor geen licentie voor 1B aan te vragen.

Een motivering van het BAS bleef voorlopig uit. Dat Roeselare dit seizoen één week failliet was verklaard vanwege een onbetaalde rekening aan een restaurateur, heeft niet in het voordeel van de club gespeeld. Ook niet dat de spelers sinds januari niet meer betaald waren. De Chinese eigenares Xiu Li Dai betaalde na het negatieve oordeel van de licentiecommissie wel de schulden op korte termijn (ruim 1 miljoen euro), maar kon het BAS niet overtuigen dat ze ook de continuïteit op lange termijn kon garanderen.

Verslagenheid

In Roeselare is de verslagenheid groot. In de eerste plaats voor de (weinige) profspelers die nog onder contract lagen en de tiental werknemers van de club. Zij worden vermoedelijk afgedankt. Daarnaast zijn er ook gevolgen voor de jeugd die voortaan provinciaal moet gaan spelen. Binnen de club leeft het gevoel dat het BAS na de controversiële uitspraak over Moeskroen misschien deze keer zijn tanden had willen laten zien.

De verplichte degradatie kan ook ernstigere gevolgen hebben want een mogelijke overname komt op de helling gestaan. Xiu Li Dai beweerde dat ze met een kandidaat-koper onderhandelde, maar dat die zou afhaken wegens de degradatie. In het ergste geval dreigt het faillissement.