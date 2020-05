Bij overname Lommel door Manchester City speelde luchthaven van Eindhoven een rol

De nabijheid van de luchthaven van Eindhoven was een van de redenen waarom Manchester City zijn oog liet vallen om 1B-club Lommel. De City Football Group (CFG) wil zo snel mogelijk met de Limburgers naar 1A om er een “stabiele middenmoter” te worden. Al is er wel een grens aan de groei: Europees voetbal spelen is onmogelijk omdat Manchester City al Europees actief is.

Manchester City kondigde maandag aan dat het een zusterclub van Lommel SK wordt. “Welkom bij de familie”, verspreidde de club op zijn sociale media, samen met een afbeelding van het groen-witte logo van de club.

De aandelenoverdracht is nog niet voltooid, maar nu al staat vast dat een klein deel in Belgische handen blijft. “De Belgische minderheidsaandeelhouder krijgt een vetorecht over enkele symbolische elementen”, zegt voorzitter Paul Kerkhofs. “De clubkleuren, de naam, de locatie en de jeugdwerking.”

De samenstelling van de raad van bestuur en het management wordt woensdag bekendgemaakt. In een eerste fase lijkt het erop dat CEO Harm van Veldhoven, technisch directeur Ronny Van Geneugden en trainer Peter Maes hun job zullen houden. De City Football Group (CFG) zal er wel op toe zien dat het sportieve en commerciële beleid in lijn ligt met de filosofie van de groep.

Stilaan raakt ook meer bekend over het waarom van de overname. Dat België vanwege soepele regelgeving een aantrekkelijk land is voor buitenlandse investeerders, is al langer bekend. Het minimumloon voor niet-EU-spelers in bedraagt op dit moment 80.000 euro, over de grens in Nederland ligt dat bedrag vijf keer hoger. City wil jonge spelers in Lommel ervaring laten opdoen en met winst verkopen.

Daarnaast had Lommel ook enkele andere troeven. Het ligt op een halfuur rijden van de luchthaven van Eindhoven dat een vlotte verbinding heeft met Manchester. Ook was de club zo goed als schuldenvrij en kan City tegen een relatief lage kost investeren om de club naar 1A te brengen. Door de coronacrisis wilde de CFG geen grote financiële risico’s nemen.

De bedoeling is er een stabiele middenmoter te worden. De grens ligt op Europees voetbal, want door regelgeving van de UEFA kan één eigenaar geen twee verschillende clubs in de Europese bekercompetities laten uitkomen. Voorlopig ligt de prioriteit van de CFG bij Manchester City op dat vlak.